اعتصام في الخان الأحمر بالتزامن مع جلسة لمحكمة الاحتلال للنظر في هدمها

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رام الله - دنيا الوطن

ينظم اعتصام شعبي اليوم، في قرية الخان الأحمر شرقي

القدس المحتلة، تزامناً مع عقد المحكمة العليا للاحتلال، جلسة للنظر في قرار هدم القرية.



وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أنه سيتم إعادة بناء ما يتم هدمه من قرية الخان الأحمر في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمها، محذراً في السياق من مخطط الاحتلال بالتهجير القسري، والسيطرة على الأغوار، من خلال عمليات الهدم للقرى، وكل التجمعات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وتصعيد المواجهات مع الاحتلال.



وأضاف عساف، أن الاحتلال، يحاول الاستفادة من الفترة المتبقية لترامب، لعزل القدس، وتحويل الضفة إلى كنتونات من خلال عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن مجموعة من العطاءات لاستكمال هذا المخطط.



وأوضح عساف، أنه يجري حشد التأييد الدولي لهذه القضية من خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مطالباً الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، والدول الكبرى والعربية، بأن تقف بوجه سياسات الاحتلال.