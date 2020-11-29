قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن شعبنا الفلسطيني ما زال على ثقة بتضامن شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم مع قضيته التحررية العادلة، ومقاومته الباسلة".



وأكد قاسم في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع بالرغم من همجية المشروع الصهيوني، ودعم قوى الاستكبار، وتطبيع بعض الأطراف في المنطقة مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



ونوه إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني وبكامل حقوقه في الأرض والمقدسات واستعداده للتضحية حتى النهاية، كل ذلك أبقى قضية شعبنا العادلة حية وحاضرة، وحافظت على تضامن ودعم كل حر شريف في العالم.



ودعا قاسم كل الأطراف التي تطبع مع الاحتلال إلى وقف هذا المسار المشين، وأن تنسجم مع شعوبها التي تتضامن مع شعبنا وقضيته العادلة.