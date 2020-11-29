جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

الطوارئ، مشيراً إلى أن قسم (كورونا) في مشفى جنين الحكومي يتسع لـ 14 سريراً، 4 منها للعناية المكثفة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مدير صحة جنين، د. وسام صبيحات، بتسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1000 والوفيات إلى 49 حالة، ما يشكل ارتفاعاً كبيراً في المنحنى الوبائي.وأكد صبيحات، استمرار إغلاق بلدة قباطية، وبعض المدارس في المحافظة، بعد انتشار الوباء فيها، وهي تخضع للتقييم عبر لجنة