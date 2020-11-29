محافظ بيت لحم يقرر إغلاق بلدية زعترة بسبب (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظة بيت لحم كامل حميد، اليوم الاحد، اغلاق مقر بلدية زعترة شرق بيت لحم، بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا .



وأفاد المحافظ حميد بأنه قرر اغلاق بلدية زعترة لمدة ثلاثة أيام حتى مساء الثلاثاء، نظرا لظهور اصابات ومخالطين فيها، وذلك لافساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.