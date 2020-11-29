شؤون فلسطينية

منصور: صمود القيادة بمواجهة سياسات الاحتلال أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

منصور: صمود القيادة بمواجهة سياسات الاحتلال أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن صمود القيادة وشعبنا، في مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال، هو أحد أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للالتفاف حوله، والتأكيد على أنه بالرغم من كل الإجراءات ضده، إلا أن العالم لن يتخلى عن شعبنا.

وأعرب منصور، اليوم الأحد، عن أمله مع تغير الظروف الدولية بأن يتم أيضاً تغيير المسار السلبي في العالم، باتجاهٍ يفتح الأفاق لعمل سياسي مُجدٍ، يتسم بالعمل الجماعي، سواء عبر مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، أو المؤسسات المنبثقة عنها كالرباعية الدولية؛ للتمكن من الانتقال من التأكيد على المبادئ العامة إلى تنفيذ الإجماع الدولي، بشأن القضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال.

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