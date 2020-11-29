فصائل المقاومة: قضية اللاجئين لن تُحل إلا على أساس حق العودة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة، أن قضية اللاجئين، لن تحل إلا على أساس حق العودة.



وشددت الفصائل خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة اليوم الأحد، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، حتى استعادة حقوقه، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



ودعت أحرار العالم لتفعيل سلاح المقاطعة مع الاحتلال، مؤكدةً أن مسلسل التطبيع مع العدو سيبوء بالفشل.



ودانت الفصائل عودة السلطة للتنسيق الأمني، محذرةً من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.



كما دانت اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، والتي تؤكد المعطيات، أن الاحتلال خلف هذه الجريمة، وهي سياسة صهيونية ممنهجة ضد أي نهضة لأمتنا.