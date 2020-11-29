شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 19898 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت صباح اليوم، تسجيل سبع وفيات، و738 إصابة جديدة بالفيروس، بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.