فلسطين تُسجل 16 حالة وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 78.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية "نابلس (1)، قلقيلية (1)، جنين (2)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)" و7 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (110)، جنين (97)، نابلس (74)، طولكرم (27)، رام الله والبيرة (66)، طوباس (15)، سلفيت (6)، قلقيلية (36)، أريحا والأغوار (16)، ضواحي القدس (109)، قطاع غزة (334)، مدينة القدس (85).



وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1927 إصابة، توزعت حسب التالي: الخليل (119)، نابلس (206)، بيت لحم (103)، قلقيلية (47)، رام الله والبيرة (133)، جنين (127)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (59)، طولكرم (86)، طوباس (43)، ضواحي القدس (22)، قطاع غزة (738)، مدينة القدس (232).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.