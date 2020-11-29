شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم دَرَجاً على طريق باب الأسباط إلى الأقصى

الاحتلال يهدم دَرَجاً على طريق باب الأسباط إلى الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الأحد، الدرج المؤدي إلى طريق باب الأسباط، الموصل إلى المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، أن بلدية الاحتلال، هدمت الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية، وطريق باب الأسباط، الموصل إلى الأقصى، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

ولفتت المصادر إلى أن المواطنين، تصدوا لطواقم بلدية الاحتلال، خلال محاولتهم القيام بأعمال حفر في مقبرة الشهداء، وهي امتداد للمقبرة اليوسفية من الجهة الشمالية.

وأشارت المصادر إلى أن أعمل التجريف، تأتي ضمن مخططات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة، وفي محاولة لتنفيذ "مسار الحديقة التوراتية" داخل مقبرة الشهداء.

ومنذ مطلع العام الجاري، أجبر الاحتلال أكثر من عشرين مقدسياً على هدم منازلهم ذاتياً، بحجة عدم الترخيص، وبعد تهديدهم بدفع غرامات باهظة، حال تنفيذه عملية الهدم.

ويتتابع مسلسل هدم منازل ومنشآت المقدسيين المتسارع، تنتهكها جرافات وآليات الاحتلال الإجرامية، التي ما تلبث أن تنتهي من هدم منزل، حتى تشرع بهدم آخر.

ويحاول الاحتلال فرض تغييرات جذرية على معالم المدينة المقدسة، كسياسة احتلالية، تواجه الفلسطينيين؛ لتنفيذ مخططات الضم والتهويد.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم، بحجة البناء بدون تراخيص.

ويحاول المقدسيون قدر المستطاع، الحصول على الرخصة، لكن البلدية لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وكانت قد كشفت ما تسمى بـ "لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني، التابعة لحكومة الاحتلال، أنه سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء الوحدات الاستيطانية، ضمن الخطة ٢٣١٨٥/a، في غضون أسابيع.

ومن شأن المشروع الاستيطاني الجديد، حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بشكلٍ كامل، وأن يطوّق مناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر شرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير، هدمت قوات الاحتلال (16) منزلاً منها (9) منازل بالقدس خلال الشهر، فضلاً عن عشرات المنازل، التي أخطر أهلها بالهدم.

أخبار ذات صلة

قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

قاسم: شعبنا سيواصل نضاله المشروع رغم همجية الاحتلال

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق بلدية زعترة بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق بلدية زعترة بسبب (كورونا)

الصحة: تغيير بمنحى سلوك الفيروس وأصبح يُصيب صغار السن وليس الكبار فقط

الصحة: تغيير بمنحى سلوك الفيروس وأصبح يُصيب صغار السن وليس الكبار فقط

مشروع خطير يقضي بمنح جواز السفر الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف مقدسي

مشروع خطير يقضي بمنح جواز السفر الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف مقدسي

فصائل المقاومة: قضية اللاجئين لن تُحل إلا على أساس حق العودة

فصائل المقاومة: قضية اللاجئين لن تُحل إلا على أساس حق العودة

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 16 حالة وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 16 حالة وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

جنين: ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1000

الديمقراطية: على المجتمع الدولي ترجمة تضامنه مع شعبنا بإزالة العراقيل أمام استقلاله

الديمقراطية: على المجتمع الدولي ترجمة تضامنه مع شعبنا بإزالة العراقيل أمام استقلاله

الاحتلال يهدم دَرَجاً على طريق باب الأسباط إلى الأقصى

الاحتلال يهدم دَرَجاً على طريق باب الأسباط إلى الأقصى

القنصل البريطاني بالقدس: نؤكد موقفنا الرافض للاستيطان والداعم للشعب الفلسطيني

القنصل البريطاني بالقدس: نؤكد موقفنا الرافض للاستيطان والداعم للشعب الفلسطيني

حزب الشعب يدعو لاستثمار التضامن مع شعبنا لتعزيز نضاله

حزب الشعب يدعو لاستثمار التضامن مع شعبنا لتعزيز نضاله

الصحة بغزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

منوعات

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث صورة لها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها

بالفيديو: نرمين الفقي وفنانة أخرى تشعلا مواقع التواصل برقصهما

بالفيديو: نرمين الفقي وفنانة أخرى تشعلا مواقع التواصل برقصهما

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

شاهد:أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده الخمسين

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق &#34;لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب&#34;

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق "لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد &#34;ما استخدمت شي من امك&#34;

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد "ما استخدمت شي من امك"

عربي

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة 6 ملايين دولار

مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة 6 ملايين دولار

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية