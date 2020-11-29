الاحتلال يهدم دَرَجاً على طريق باب الأسباط إلى الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الأحد، الدرج المؤدي إلى طريق باب الأسباط، الموصل إلى المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر محلية، أن بلدية الاحتلال، هدمت الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية، وطريق باب الأسباط، الموصل إلى الأقصى، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



ولفتت المصادر إلى أن المواطنين، تصدوا لطواقم بلدية الاحتلال، خلال محاولتهم القيام بأعمال حفر في مقبرة الشهداء، وهي امتداد للمقبرة اليوسفية من الجهة الشمالية.



وأشارت المصادر إلى أن أعمل التجريف، تأتي ضمن مخططات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة، وفي محاولة لتنفيذ "مسار الحديقة التوراتية" داخل مقبرة الشهداء.



ومنذ مطلع العام الجاري، أجبر الاحتلال أكثر من عشرين مقدسياً على هدم منازلهم ذاتياً، بحجة عدم الترخيص، وبعد تهديدهم بدفع غرامات باهظة، حال تنفيذه عملية الهدم.



ويتتابع مسلسل هدم منازل ومنشآت المقدسيين المتسارع، تنتهكها جرافات وآليات الاحتلال الإجرامية، التي ما تلبث أن تنتهي من هدم منزل، حتى تشرع بهدم آخر.



ويحاول الاحتلال فرض تغييرات جذرية على معالم المدينة المقدسة، كسياسة احتلالية، تواجه الفلسطينيين؛ لتنفيذ مخططات الضم والتهويد.



وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم، بحجة البناء بدون تراخيص.



ويحاول المقدسيون قدر المستطاع، الحصول على الرخصة، لكن البلدية لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.



وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وكانت قد كشفت ما تسمى بـ "لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني، التابعة لحكومة الاحتلال، أنه سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء الوحدات الاستيطانية، ضمن الخطة ٢٣١٨٥/a، في غضون أسابيع.



ومن شأن المشروع الاستيطاني الجديد، حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بشكلٍ كامل، وأن يطوّق مناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر شرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبحسب التقرير، هدمت قوات الاحتلال (16) منزلاً منها (9) منازل بالقدس خلال الشهر، فضلاً عن عشرات المنازل، التي أخطر أهلها بالهدم.