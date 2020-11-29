الرئيس عباس يجتمع اليوم مع الملك عبد الله في عمان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله

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رام الله - دنيا الوطن

يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان.



وسيطلع الرئيس، الملك خلال اجتماعهما، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، كما سيتشاوران في جملة من القضايا ذات الأهمية.



ومن المقرر، أن يجتمع الرئيس عباس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الاثنين في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين القيادتين.