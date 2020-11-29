اتصالات بين (ليكود وأزرق أبيض) لمنع انتخابات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الأحد، بأن اتصالات سرية تجري بين مسؤولين من حزب (ليكود) مع نظرائهم في (أزرق- أبيض)، بهدف منع التوجه لانتخابات مبكرة، والاتفاق على بنود تسمح للحكومة الحالية بالاستمرار في العمل، والتوافق على حل أزمة الميزانية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في (أزرق- أبيض)، قولهم: إن هذا الأسبوع مثير للغاية، وسيكون موقف بنيامين نتنياهو زعيم (ليكود) هو الحاسم فيه.



وأكدت الصحيفة، وجود اتصالات سرية لحل الأزمات القائمة، وذلك رغم التهديدات العلنية عبر وسائل الإعلام، بحل الحكومة والتوجه لانتخابات مقبلة من قبل قيادة (أزرق- أبيض).



وسيتم يوم الأربعاء المقبل، تقديم مشروع قانون من قبل المعارضة الإسرائيلية لحل (كنيست)، والتوجه لانتخابات جديدة، حيث تجري محاولات لإقناع حزب (أزرق- أبيض) للتصويت لصالح مشروع القانون.