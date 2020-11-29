الأحمد: قيادة حماس لا تحترم ما توقعه عليه حتى الآن وهذه تجربة مريرة معهم

عزام الأحمد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، أن قيادة حركة حماس لا تحترم ما توقعه عليه من اتفاقات حتى الآن، وهذه تجربة مريرة معهم.



وقال الأحمد في تصريحات نشرتها مفوضية الإعلام في حركة فتح: إن قرار منع إدخال منتجات الضفة الغربية الى قطاع غزة "خطير"، مؤكدا ان غزة والضفة الغربية و القدس وطن واحد.



وأضاف: "كيف تقبل حركة حماس على نفسها ان تقوم بمثل هذا القرار، وكأن الضفة الغربية ومنتجاتها دولة أجنبية؟".



وأشار إلى أنه يجب على حماس ألا تفكر بالعقلية التي مارستها، فالوحدة الوطنية ليست شعارًا أو أغنية ، بل واقع يسير في عروق الشعب الفلسطيني من جنين وحتى رفح والشتات.