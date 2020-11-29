بوتين: يجب التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الروسي فلاديمير بوتين: أن بلاده كانت ولا تزال تدعو من أجل تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع جيرانها.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية دعم من الرئيس الروسي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



ورحب بوتين بالجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للصراع الشرق أوسطي على أساس الشرعية الدولية.



وأكد الرئيس الروسي، تأييد بلاده للنهج الهادف إلى استئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر، وتهيئة الظروف للمصالحة الفصائلية.



وشدد على سعي الجانب الروسي، نحو الاستمرار في تطوير العلاقات الودية مع دولة فلسطين، وتوطيد التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات.



وقال: "مستعدون لمواصلة تقديم العون لشركائنا الفلسطينيين في حل القضايا الملحة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ومواجهة جائحة (كورونا)".