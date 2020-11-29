الصحة بغزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن تسجيل الإصابات، جاء بعد إجراء 2589 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الصحة، أن إجمالي تراكمي للمصابين 19898 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 8933 حالة، فيما إجمالي المتعافين 10868 حالة.



وبينت، أن إجمالي الوفيات 97 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالات.