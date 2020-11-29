مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

دهس مستوطن، صباح اليوم الأحد، طفلين وسيدة قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، بإصابة طفلين وسيدة قرب المسجد الإبراهيم، إثر عملية دهس من المستوطن، فيما نقل المصابون للمشفى لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



ويتعرض سكان مدينة الخليل وقراها وبلداتها، لانتهاكات متواصلة من المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وتعتبر الخليل، المدينة الثانية بعد مدينة القدس، في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال، نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.



وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبحسب التقرير، هدمت قوات الاحتلال (16) منزلاً منها (9) منازل بالقدس خلال الشهر، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.



وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.