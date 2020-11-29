القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت مدينة القدس المحتلة، ثلاث وفيات و232 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال اليومين الأخيرين.



وقال عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة، علي الجبريني: إن ثلاثة مواطنين توفوا، جراء إصابتهم بفيروس (كورونا)، وهم من حي الصوانة، بيت حنينا، وأم طوبا، وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية تفشي الفيروس في القدس إلى 104 حالات.



ودعا الجبريني المقدسيين إلى إجراء الفحوصات في ظل هذه المرحلة الدقيقة، منوهًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بخصوص البلدات الحمراء في المدينة، إذا لم تنخفض معدلات الإصابات.



واضاف: "تم تسجيل 88 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 799 إصابة، مردفًا أن عدد الحالات المقدسية التي تُعالج حاليًا في المستشفيات يبلغ أكثر من 37 حالة، بينها عدد من الحالات الخطيرة.