داخلية غزة تفتح باب تسجيل الإناث للعمل لدى أجهزة الوزارة

غزة - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة المستجدات، للعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح الأحد الموافق 29/11/2020م وحتى مساء السبت 5/12/2020م، وفقاً للشروط التالية:أولاً: الشروط العامة:1- أن تكون المتقدمة فلسطينية الجنسية.2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير محكومة بجانية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.3- أن تكون لائقة صحياً للخدمة العسكرية.4- أن تجتاز المتقدمة اختبارات اللياقة البدنية، وكشف الهيئة، والاختبارات النفسية.5- أن تكون قادرة على تحمل أعباء العمل العسكري، والاستعداد للعمل الميداني والمناوبات.ثانياً: الشروط الخاصة:1- أن تكون المتقدمة من مواليد (01/01/1995 إلى 31/12/2000).2- ألا يكون زوج المتقدمة موظفاً (حكومة، وكالة غوث).3- أن تجيد القراءة والكتابة.4- ألا يقل طول المتقدمة عن 160سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.5- اجتياز الدورة التدريبية شرط أساسي للتعيين.ثالثاً: إجراءات التسجيل:1- يتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة، بدءاً من الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد الموافق 29/11/2020، وحتى الساعة 12:00 ليلاً من يوم السبت 05/12/2020، على الرابط: WWW.Oaab.gov.psرابعاً: المستندات المطلوبة:1- صورة عن شهادة الميلاد.2- صورة عن البطاقة الشخصية.3- صورة عن آخر مؤهل علمي.4- صور شخصية مقاس (4×6) عدد (4) .5- سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقت لاحق.خامساً: ملاحظات عامة:- يتم استبعاد أي (حامل) من التقدم للمسابقة.- في حال تقدم أكثر من أخت (غير متزوجة) من نفس العائلة في المسابقة، سيتم اختيار الأعلى في الدرجات.- سيتم احتساب درجتين عن كل سنة خدمة بحد أقصي خمس سنوات لموظفات العقود والمتطوعات في الوزارة، المتقدمات للمسابقة.- سيتم إلحاق المقبولات بدورة تدريبية لمدة شهر ونصف.- يتم أخذ المقبولات برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور.- يتم تسوية وضع الناجحات وفق المؤهل العلمي بناء على شهادة الثانوية العامة بحد أقصى، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.- تكون نتائج المسابقة صالحة لمدة عام من تاريخ إعلان المسابقة.