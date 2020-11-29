شؤون فلسطينية

داخلية غزة تفتح باب تسجيل الإناث للعمل لدى أجهزة الوزارة

داخلية غزة تفتح باب تسجيل الإناث للعمل لدى أجهزة الوزارة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة المستجدات، للعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح الأحد الموافق 29/11/2020م وحتى مساء السبت 5/12/2020م، وفقاً للشروط التالية:

أولاً: الشروط العامة:

1- أن تكون المتقدمة فلسطينية الجنسية.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير محكومة بجانية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن تكون لائقة صحياً للخدمة العسكرية.

4- أن تجتاز المتقدمة اختبارات اللياقة البدنية، وكشف الهيئة، والاختبارات النفسية.

5- أن تكون قادرة على تحمل أعباء العمل العسكري، والاستعداد للعمل الميداني والمناوبات.

ثانياً: الشروط الخاصة:

1- أن تكون المتقدمة من مواليد (01/01/1995 إلى 31/12/2000).

2- ألا يكون زوج المتقدمة موظفاً (حكومة، وكالة غوث).

3- أن تجيد القراءة والكتابة.

4- ألا يقل طول المتقدمة عن 160سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

5- اجتياز الدورة التدريبية شرط أساسي للتعيين.

ثالثاً: إجراءات التسجيل:

1- يتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة، بدءاً من الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد الموافق 29/11/2020، وحتى الساعة 12:00 ليلاً من يوم السبت 05/12/2020، على الرابط: WWW.Oaab.gov.ps

رابعاً: المستندات المطلوبة:

1- صورة عن شهادة الميلاد.

2- صورة عن البطاقة الشخصية.

3- صورة عن آخر مؤهل علمي.

4- صور شخصية مقاس (4×6) عدد (4) .

5- سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقت لاحق.

خامساً: ملاحظات عامة:

- يتم استبعاد أي (حامل) من التقدم للمسابقة.

- في حال تقدم أكثر من أخت (غير متزوجة) من نفس العائلة في المسابقة، سيتم اختيار الأعلى في الدرجات.

- سيتم احتساب درجتين عن كل سنة خدمة بحد أقصي خمس سنوات لموظفات العقود والمتطوعات في الوزارة، المتقدمات للمسابقة.

- سيتم إلحاق المقبولات بدورة تدريبية لمدة شهر ونصف.

- يتم أخذ المقبولات برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور.

- يتم تسوية وضع الناجحات وفق المؤهل العلمي بناء على شهادة الثانوية العامة بحد أقصى، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.

- تكون نتائج المسابقة صالحة لمدة عام من تاريخ إعلان المسابقة.

أخبار ذات صلة

حزب الشعب يدعو لاستثمار التضامن مع شعبنا لتعزيز نضاله

حزب الشعب يدعو لاستثمار التضامن مع شعبنا لتعزيز نضاله

الأحمد: قيادة حماس لا تحترم ما توقعه عليه حتى الآن وهذه تجربة مريرة معهم

الأحمد: قيادة حماس لا تحترم ما توقعه عليه حتى الآن وهذه تجربة مريرة معهم

الصحة بغزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه في أسواق غزة

إغلاق قرية زيتا جنوب نابلس بعد تسجيل 43 إصابة بـ (كورونا)

إغلاق قرية زيتا جنوب نابلس بعد تسجيل 43 إصابة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل

القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

القدس تُسجل 3 وفيات جديدة و232 إصابة بفيروس (كورونا)

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه في أسواق غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الحساينة: أزمة رواتب موظفي (أونروا) تنتهي خلال الأسبوع الجاري

الحساينة: أزمة رواتب موظفي (أونروا) تنتهي خلال الأسبوع الجاري

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية: اتفقنا مع المحافظة الوسطى على التعاون بمواجهة (كورونا)

عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية: اتفقنا مع المحافظة الوسطى على التعاون بمواجهة (كورونا)

منوعات

أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده بطريقتها المميزة

أسرة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده بطريقتها المميزة

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق &#34;لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب&#34;

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق "لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد &#34;ما استخدمت شي من امك&#34;

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد "ما استخدمت شي من امك"

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ&#34;الأقرع&#34;وابنته ترد

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ"الأقرع"وابنته ترد

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

عربي

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1696 إصابة ب​فيروس (كورونا)​ خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1696 إصابة ب​فيروس (كورونا)​ خلال 24 ساعة الماضية

المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)