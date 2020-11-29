إغلاق قرية زيتا جنوب نابلس بعد تسجيل 43 إصابة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، إغلاق قرية زيتا- جماعين جنوب المحافظة، لثلاثة أيام؛ بعد تسجيل 43 إصابة بفيروس (كورونا).
وأوضح المحافظ في بيان صدر عنه، أن الإصابات سجلت في القرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، إغلاق قرية زيتا- جماعين جنوب المحافظة، لثلاثة أيام؛ بعد تسجيل 43 إصابة بفيروس (كورونا).
وأوضح المحافظ في بيان صدر عنه، أن الإصابات سجلت في القرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
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