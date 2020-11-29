شؤون فلسطينية

إغلاق قرية زيتا جنوب نابلس بعد تسجيل 43 إصابة بـ (كورونا)

إغلاق قرية زيتا جنوب نابلس بعد تسجيل 43 إصابة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، إغلاق قرية زيتا- جماعين جنوب المحافظة، لثلاثة أيام؛ بعد تسجيل 43 إصابة بفيروس (كورونا).

وأوضح المحافظ في بيان صدر عنه، أن الإصابات سجلت في القرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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