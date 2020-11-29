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مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن القيادة الفلسطينية، أدركت التغير الكبير الحاصل، بعد تطبيع أبوظبي مع إسرائيل.

وقال قرقاش خلال لقاء افتراضي عبر سلسلة "حوارات المتوسط" بروما: إن ردة الفعل الفلسطينية الغاضبة، التي تمثلت بعدة تصريحات حادة، وسحب السفراء من أبوظبي والمنامة، تلاشت الآن، بعد إدراك السلطة الفلسطينية، حجم التغير الكبير الذي حدث، وفق ما نقل موقع (عربي 21).

وأكد قرقاش أنه "من الضروري دفاع الفلسطينيين عن قضيتهم التي تقف الدول العربية جميعها إلى جانبها، وضرورة انخراطهم لإيجاد حل سياسي".

وأعرب قرقاش عن تفاؤله بالقرارات الأخيرة للفلسطينيين، في إشارة إلى عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال، مضيفًا: "الإمارات تدعم وتشجع قرارات الجانبين التي لن يتخذها سواهما لتقرير المصير".

وبشأن اتفاقية التطبيع، قال قرقاش: "معاهدة السلام قرار سيادي لدولة الإمارات، ويتعلق بها إيمانا منها بأنه يتوجب عليها التوصل لمزيد من العلاقات الطبيعية التي تتحكم بها عبر الحوار والتواصل وغيرها".

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