الحساينة: أزمة رواتب موظفي (أونروا) تنتهي خلال الأسبوع الجاري









رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونائبه ديفيد ديبور، في غزة.وناقش الطرفان، الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لسكان قطاع غزة، ما بين خدمات التعليم والصحة والمساعدات الغذائية والمشاريع الإنشائية.وأكد الحساينة، أن سكان قطاع غزة، يعيشون ظروفاً إنسانية وصحية صعبة للغاية، وذلك بعد تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.وناشد الحساينة المجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وذلك للايفاء بالتزاماتها وخدماتها التي تقدمها لسكان قطاع غزة.وبين الحساينة، أن أزمة رواتب موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تنتهي خلال الأسبوع الجاري.بدوره، أكد شمالي، على استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بتقديم خدماتها، رغم الأزمة المالية التي تمر بها (أونروا).وأشار شمالي إلى أن هناك شراكة بين (أونروا) والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، من أجل تقديم الخدمات لسكان قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم.