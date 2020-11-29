إجراءات مُرعبة ومجنونة من كوريا الشمالية لمنع دخول فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اتخذت كورويا الشمالية، إجراءات قاسية، وصفها البعض بالمجنونة والمرعبة، لمنع دخول وتفشي وباء (كورونا) في البلاد.



ووفق تصريحات رسمية، لا توجد إصابات بفيروس (كورونا) ولكن لأجل ذلك اتخذت البلاد إجراءات شديدة لمنع انتقال الفيروس إليها، وأغلقت حدودها ليس فقط أمام الناس بل وأمام البضائع الأجنبية، وفق موقع قناة (روسيا اليوم)



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: إن بيونغ يانغ "تقيم بحزم جدار حصار في المناطق القريبة من الحدود وخط الترسيم العسكري، وتطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فوراً على أي موقف غير طبيعي، والاستجابة له".



وذكرت محطة الإذاعة الكورية، أن البلاد تبني "جدار حصار" في عمق المنطقة الحدودية، وبالقرب من خط الترسيم العسكري.



وقالت تقارير إعلامية: إن السلطات الكورية الشمالية، منعت صيد الأسماك حتى "لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس عبر القمامة البحرية".



وقد أبلغ جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية لجنة المخابرات البرلمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الشمال يتخذ إجراءات "تتعارض مع المنطق العام" لمنع انتشار فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية، رفضت المساعدات الغذائية من الصين، على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب.