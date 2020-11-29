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الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجزائر بشدة اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بخصوص حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن اللائحة تحتوي على "ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة" ضد السلطات الجزائرية.

ووفق جريدة البلاد، فإن وزارة الخارجية الجزائرية، قالت في بيان لها، إن "البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق شعبنا ومؤسساته وفي حق الدولة".

وأضاف: "تلك اللائحة تعج بادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم وارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".

واستنكرت الوزارة، ما وصفته بـ"اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".

وأكدت، أن "اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين".

وشددت على رفض الجزائر أية "تدخلات أوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر".

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