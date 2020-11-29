عربي

كيف ستخرق مصر جدار الانقسام الفلسطيني؟

كيف ستخرق مصر جدار الانقسام الفلسطيني؟
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره لجهود مصر على وساطتها في محادثات المصالحة مع حركة حماس.

وقبل أسابيع، نقل الرئيس الفلسطيني عن طريق المقربين منه رسائل الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشكره فيها على استضافة المحادثات في مصر. 

وأكد ابو مازن ان حركة فتح لم تتراجع عن المصالحة بل مستمرة في هذه الجهود، مهما كلف ذلك من ثمن.

ومن المقرر أن يزور عباس القاهرة، من خلال جولة خارجية يجريها في المنطقة، يلتقي فيها السيسي.

وأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس محمود عباس، يلتقي الأحد، الملك عبد الله الثاني، ويوم الإثنين يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتباحث في آخر المستجدات السياسية والإقليمية والدولية.

وأعلن سفير فلسطين بمصر، دياب اللوح في بيان صحفي، الرئيس عباس، سيصل إلى القاهرة للقاء نظيره السيسي.

وأضاف اللوح: "لقاء قمة سيجمع الرئيسين تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها".

ويقول المحلل السياسي عبد الرحمن الليثي إن مصر مستمرة في دورها الريادي برعاية المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرا بين الطرفين، وفشل التوصل إلى موعد لاجراء الانتخابات، قد يكون حافزا جديدا في الجولة القادمة للحوارات التي ستعقد قريبا في القاهرة.

وذكر أن الرئيس الفلسطيني سيبحث مع الرئيس السيسي قضية المصالحة، وأهميتها على المستوى الاقليمي في ظل التغيرات التي تتم في المنطقة، بعد رحيل ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن توقعاته بأن جولة أبو مازن ستنجح في الوصول إلى اختراق بملف المصالحة وهذا سيلمسه الفلسطينيون خلال الفترة القادمة.

أخبار ذات صلة

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مسؤول إماراتي: القيادة الفلسطينية أدركت أهمية التغير الكبير الذي حدث بسبب التطبيع

مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة 6 ملايين دولار

مشاورات مصرية لتسليم مواطن إلى الكويت بسبب سرقة 6 ملايين دولار

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1696 إصابة ب​فيروس (كورونا)​ خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1696 إصابة ب​فيروس (كورونا)​ خلال 24 ساعة الماضية

المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

العاهل الأردني: القدس ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا

العاهل الأردني: القدس ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا

الصحة الأردنية: تسجيل 56 وفاة و3108 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 56 وفاة و3108 إصابات جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الحساينة: أزمة رواتب موظفي (أونروا) تنتهي خلال الأسبوع الجاري

الحساينة: أزمة رواتب موظفي (أونروا) تنتهي خلال الأسبوع الجاري

عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية: اتفقنا مع المحافظة الوسطى على التعاون بمواجهة (كورونا)

عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية: اتفقنا مع المحافظة الوسطى على التعاون بمواجهة (كورونا)

الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية

الشرطة تفض حفل زفاف في قلقيلية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتُحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتُحرر مخالفات سلامة عامة

شاهد.. الصحة بغزة: سيارات الإسعاف تجوب شوارع المحافظات لحث المواطنين على الالتزام

شاهد.. الصحة بغزة: سيارات الإسعاف تجوب شوارع المحافظات لحث المواطنين على الالتزام

خلال 48 ساعة.. الشرطة بغزة تُحرر 464 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة وحظر التجول

خلال 48 ساعة.. الشرطة بغزة تُحرر 464 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة وحظر التجول

شاهد: المباحث العامة بغزة تتابع التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق

شاهد: المباحث العامة بغزة تتابع التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق

منوعات

محمد رمضان: جاري الاتفاق على إقامة أولى حفلاتي في فلسطين

محمد رمضان: جاري الاتفاق على إقامة أولى حفلاتي في فلسطين

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق &#34;لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب&#34;

الموت يفجع عبد المجيد عبد الله..ويعلق "لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

شاهد:نادين نجيم تتحدث عن تفاصيل إصابتها بإنفجار بيروت

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

جورج كلوني: (كورونا) أخبرتني بأني أصبحت رجلاً عجوزاً

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

شاهد: ياسر جلال يروي قصة منعه من التمثيل

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد قضية التطبيع..ما حقيقة نحت إسم محمد رمضان على شاطئ غزة؟

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد &#34;ما استخدمت شي من امك&#34;

بعد اتهامها استغلال اسم والدتها..ابنة هيفاء وهبي ترد "ما استخدمت شي من امك"

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ&#34;الأقرع&#34;وابنته ترد

مي العيدان تصف الفنان أحمد بدير بـ"الأقرع"وابنته ترد

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: إبنة أصالة تصل لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

عربي

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

الجزائر: على الاتحاد الأوروبي ألا يتدخل بشؤوننا الداخلية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 13 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1696 إصابة ب​فيروس (كورونا)​ خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: تسجيل 1696 إصابة ب​فيروس (كورونا)​ خلال 24 ساعة الماضية

المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)