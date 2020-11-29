كيف ستخرق مصر جدار الانقسام الفلسطيني؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره لجهود مصر على وساطتها في محادثات المصالحة مع حركة حماس.



وقبل أسابيع، نقل الرئيس الفلسطيني عن طريق المقربين منه رسائل الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشكره فيها على استضافة المحادثات في مصر.



وأكد ابو مازن ان حركة فتح لم تتراجع عن المصالحة بل مستمرة في هذه الجهود، مهما كلف ذلك من ثمن.



ومن المقرر أن يزور عباس القاهرة، من خلال جولة خارجية يجريها في المنطقة، يلتقي فيها السيسي.



وأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس محمود عباس، يلتقي الأحد، الملك عبد الله الثاني، ويوم الإثنين يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتباحث في آخر المستجدات السياسية والإقليمية والدولية.



وأعلن سفير فلسطين بمصر، دياب اللوح في بيان صحفي، الرئيس عباس، سيصل إلى القاهرة للقاء نظيره السيسي.



وأضاف اللوح: "لقاء قمة سيجمع الرئيسين تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها".



ويقول المحلل السياسي عبد الرحمن الليثي إن مصر مستمرة في دورها الريادي برعاية المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرا بين الطرفين، وفشل التوصل إلى موعد لاجراء الانتخابات، قد يكون حافزا جديدا في الجولة القادمة للحوارات التي ستعقد قريبا في القاهرة.



وذكر أن الرئيس الفلسطيني سيبحث مع الرئيس السيسي قضية المصالحة، وأهميتها على المستوى الاقليمي في ظل التغيرات التي تتم في المنطقة، بعد رحيل ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن توقعاته بأن جولة أبو مازن ستنجح في الوصول إلى اختراق بملف المصالحة وهذا سيلمسه الفلسطينيون خلال الفترة القادمة.