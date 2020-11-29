نجل نتنياهو يُشبه المتظاهرين ضد والده بتنظيم "داعش"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

شبّه يائير نتنياهو، النجل الاكبر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين الإسرائيليين المُطالبين باستقالة والده، بتنظيم الدولة المعروف إعلاميًا بتنظيم (داعش).



ونشر يائير على صفحته في (إنستغرام) مقطع فيديو تمثيلي، تظهر فيه مركبة، يستقلها عناصر من تنظيم الدولة، وهم يحملون رايتهم السوداء، وفي تعليقه على الفيديو قال نتنياهو الابن، "تذكرت أين رأيت القوافل التي تحمل الأعلام السوداء".



وأثار منشور يائير نتنياهو، سخط حراك "الأعلام السوداء"، التي انتقدته وانتقدت والده.



وطالبت حركة "الأعلام السوداء"، المشرفة على هذه المظاهرات، بتنحي رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن الحكومة، معتقدة أن الديمقراطية في إسرائيل في خطر.