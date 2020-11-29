طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل.



الدينار الأردني: 4.67 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد على النحو التالي: