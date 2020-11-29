طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد على النحو التالي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل.
الدينار الأردني: 4.67 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
الدينار الأردني: 4.67 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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