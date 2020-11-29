إصابة 37 شرطياً في مواجهات مع متظاهرين في باريس

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رام الله - دنيا الوطن

أضرم محتجون النيران في بنك وكشك لبيع الصحف والجرائد في العاصمة الفرنسية باريس، فيما أعلن عن إصابة 37 شرطيا نتيجة المواجهات مع المتظاهرين.



وأشار نشطاء إلى أن "النيران اشتعلت في فرع بنك فرنسا دي الباستيل، وأنها مازالت مستعرة في البناية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدوا أن المحتجين أضرموا النار في كشك لبيع الصحف والجرائد في ساحة الباستيل وسط العاصمة.



بدوره أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن 37 شرطيا أصيبوا خلال المظاهرات.



وأطلقت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، الغاز المسيل للدموع على مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة اليوم السبت، بعدما أطلق محتجون ملثمون ألعابا نارية تجاهها ونصبوا الحواجز ورشقوا الحجارة.



وتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة، وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن ضربت الشرطة منتجا موسيقيا من أصول إفريقية، ما أثار الغضب بشأن مشروع قانون ينظر إليه على أنه يحد من حق الصحفيين في الإبلاغ عن وحشية الشرطة.