عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية: اتفقنا مع المحافظة الوسطى على التعاون بمواجهة (كورونا)





وأضاف: "سرعان ما تفشى الوباء بالمحافظة".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى الوطنية والإسلامية صباح اليوم مع المحافظ الوسطى بمقره جنوب مدينة غزة.



وأكد أبو سلطان في تصريحاته اليوم أن المحافظة أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع لجنة القوى الوطنية والإسلامية، مبينا أن الجائحة تطال الكل الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوباء ينتشر بسرعة الضوء مما يجعل الأمر جد خطير.



وشدد على أن مواجهة الوباء هي مسؤولية مجتمعية، مضيفا أنها تتأتى من واجب ديني و وطني وأخلاقي، لافتا إلى أن هناك توجه لإغلاق شامل بالمحافظة الوسطى حفاظا على أرواح المواطنين.



و دعا أبو سلطان المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارتي الصحة و الداخلية الفلسطينيتين ، وأردف قائلا:" كي نتمكن من اجتياز هذه المحنة، و نحد من كثرة الإصابات بفيروس (كوفيد-19) في المحافظة الوسطى".







رام الله - دنيا الوطنكشف محمد أبو سلطان، مسؤول العلاقات الوطنية في الجبهة العربية الفلسطينية، عضو لجنة القوى الوطنية والإسلامية بالمحافظة الوسطى، أنه تم الاتفاق مع المحافظ إياد سلمان أبو موسى، محافظ المحافظة على بذل المزيد من التعاون لمواجهة جائحة (كورونا) المستجد.