هجوم شنه مسلحون يودي بحياة 40 شخصاً على الأقل بشمال شرقي نيجيريا





ونقلت الوكالة عن مصادر محلية ومسؤولين، بأن الهجوم وقع صباح السبت في منطقة جيري ذاتية الحكم، حيث اعتدى مسلحون مجهولون على عمال مشتغلين بحصاد الأرز، فيما بدأت السلطات تحقيقاتها في الواقعة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة أنباء (رويترز) للأنباء، بأن ما لا يقل عن 40 شخصاً، قتلوا يوم السبت، نتيجة هجوم شنه مسلحون في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.