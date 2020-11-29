فرنسا: تسجيل 213 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فرنسا يوم السبت، أن 973 مصابا جديداً بفيروس (كورونا) المستجد، وضعوا في مستشفيات البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق هيئة الصحة العامة الفرنسية، في البلاد، إن من بين المرضى، 122 في وحدات الإنعاش.



وذكرت الهيئة، في بيان أن العدد الإجمالي من مصابي فيروس (كورونا) الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ارتفع إلى 28168، مشيرة إلى أن 3777 منهم تم وضعهم في وحدات الإنعاش.



وأضافت هيئة الصحة العامة أن 213 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس (كورونا) تم تسجيلها في المستشفيات خلال الفترة نفسها (تبلغ الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 52127 حالة)، وهي أقل زيادة يومية في الوفيات منذ بداية الأسبوع.



وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) التي تم تسجيلها في فرنسا بلغ 12580 (مقابل 12459 يوم الجمعة).