المغرب يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

واصل المغرب يوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 4412 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 4592 إصابة أمس.



وارتفع إجمالي الإصابات إلى 349 ألفا و688 إصابة منذ ظهور أول حالة في المغرب في مارس الماضي.



كما سجلت الوزارة، 50 حالة وفاة جديدة مقابل 70 حالة أمس، وهو ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5739 وفاة.



وشفي 4583 شخصا خلال يوم ليصل مجموع المتعافين إلى 298 ألفا و574 حالة.





رام الله - دنيا الوطن