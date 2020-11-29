جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة





كما تمكنت من ضبط ثلاث مركبات غير قانونية، وتحرير 166 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.



وأكدت الشرطة أنه تم توقيف المقبوض عليهم تنفيذاً للمذكرات الصادرة، بحقهم أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، القبض على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات سلامة عامة خلال 24 ساعة الماضية في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة جنين تمكنت من إلقاء القبض على 17 مطلوباً للعدالة، وتنفيذ 95 مذكرة قضائية صادرة بحقهم.