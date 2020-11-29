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شاهد: "الصحة" بغزة: سيارات الإسعاف تجوب شوارع محافظات القطاع لحث المواطنين على الالتزام

شاهد: "الصحة" بغزة: سيارات الإسعاف تجوب شوارع محافظات القطاع لحث المواطنين على الالتزام
رام الله - دنيا الوطن
جابت سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة، ومكونات اللجنة العليا للإسعاف، بغزة، شوارع محافظات قطاع غزة لحث المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية من (كورونا)، وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، والتي تشهد تزايداً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس داخل المجتمع.

ورافقت الفعالية اطلاق حملة الكترونية للتغريد على وسم "حياتك_غالية"، تضمنت العديد من العبارات والتغريدات الإرشادية ووصف الحالة الوبائية في قطاع غزة والتحذير من التداعيات  الخطيرة، حال لم يكن هناك التزام أكبر من مختلف فئات المجتمع.

إلى ذلك أوضح مدير عام الإسعاف والطوارئ، في وزارة الصحة، بغزة، د. إياد أبو زاهر، أن الرسالة التي أرادت الوزارة إيصالها من خلال حركة سيارات الإسعاف هي التأكيد على أن الإجراء الأمثل والأقل تكلفة هو الالتزام المجتمعي بلبس الكمامات وتجنب الازدحام والتباعد الجسدي للخروج من هذه المرحلة الصعبة .

وأضاف: أن أصوات صافرات الانذار التي انطلقت عبر سيارات الإسعاف هي تعبير واضح على مدى خطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة، وأن خطر الفيروس لم ولن يكن مزحة في أي وقت، وأن كافة الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بالفيروس مالم نتدارك جميعا الدور المطلوب من كل فرد ومؤسسة.





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