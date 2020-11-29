خلال 48 ساعة.. الشرطة بغزة تُحرر 464 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة وحظر التجول

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رام الله - دنيا الوطن

حرّرت الشرطة الفلسطينية، بغزة، 464 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجول، خلال 48 ساعة الماضية.



وتأتي تلك المخالفات ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).



وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.



وفي تفصيل المهام، حررت إدارة شرطة المرور 368 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، و 96 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.



كما احتجزت شرطة المرور 24 مركبة تكررت مخالفتها لقرار حظر التجوال المسائي.



وفي سياق متصل، أغلقت المباحث العامة 165 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية بينها أكشاك ومقاهٍ.



وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 36 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.



كما أوقفت المباحث 107 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتم توقيع 109 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرار المخالفة.



ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 67 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، وتم توقيع تعهدات بحقهم.



كما أنهت 90 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها أفراح وبيوت عزاء.



من جانبها، أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية 10 مُخالفين من المصابين بفيروس كورونا والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 48 ساعة الماضية، وأحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.