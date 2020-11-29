شاهد: المباحث العامة بغزة تتابع التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق

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رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من عمل المباحث العامة بالشرطة مساء السبت، في متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق بعد الساعة الخامسة مساء.