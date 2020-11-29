شاهد: المباحث العامة بغزة تتابع التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من عمل المباحث العامة بالشرطة مساء السبت، في متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق بعد الساعة الخامسة مساء.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من عمل المباحث العامة بالشرطة مساء السبت، في متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بالإغلاق بعد الساعة الخامسة مساء.
ويظهر في الصور، تطبيق قرار حظر التجوال المسائي بعد الساعة الثامنة، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).
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