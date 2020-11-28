"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 79 قضية على مستوى محافظات القطاع





ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، وسبع قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



وقالت: إن هناك 72 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 17 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت، إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق بـ 79 قضية.