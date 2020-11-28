شاهد: بعد إطلاق 15 قذيفة مضيئة.. جيش الاحتلال يعتقل سودانييْن عند الحدود مع لبنان

قالت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن الجيش اعتقل سودانييْن اثنين عند الحدود مع لبنان، فيما تمت العودة للروتين.

وكانت قناة (الميادين) في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت أكثر من 15 قذيفة مضيئة، في أجواء بلدتي "ميس الجبل" و"حولان"، جنوب لبنان.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم إطلاق عدة قذائف إنارة بالقرب من مستوطنة (منارة) في منطقة الحدود اللبنانية، بعد رصد تحرك في المنطقة، و"التفاصيل قيد الاستعراض".





وأفادت قناة (كان)، بأن هناك اشتباه ‏حادث أمني عند الحدود الشمالية مع ‎لبنان، فيما أطلقت قنابل مضيئة فوق المنطقة الحدودية.





وقال الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار: إن مروحيات الأباتشي التابعة للجيش تجوب سماء المنطقة الحدودية مع لبنان لمنع أي تسلل.





كما قال الصحفي، تساحي دبوش: "الحدود اللبنانية - على ما يبدو الحدث محاولة تسلل سودانيين من جهة لبنان، وليست حادثة أمنية".