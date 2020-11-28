شؤون فلسطينية

جنين: قرار بإغلاق مدرستين 14 يوماً بسبب (كورونا)

جنين: قرار بإغلاق مدرستين 14 يوماً بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، مساء اليوم السبت، إغلاق مدارس الجنان الدولية، ومدرسة ذكور حطين الأساسية لمدة 14 يوما إبتداءً من يوم غد.

وذكرت مديرية تربية جنين، سلام الطاهر، أن قرار الإغلاق جاء بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في محافظة جنين حفاظا على سلامة الطلبة، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) في المدرستين، ونظراً للتزايد الكبير في عدد حالات الإصابة في المحافظة.

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