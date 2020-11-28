"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح تسعة مساجد بمحافظتي الشمال وخانيونس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إعادة فتح تسعة مساجد في محافظتي الشمال وخانيونس، بعد انتهاء مدة إغلاقها.





كما أعلنت وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إغلاق ثلاثة مساجد في محافظة رفح، مدة 48 ساعة اعتباراً من صلاة فجر يوم غدٍ الأحد، بسبب إصابة بعض روادها بفيروس (كورونا).



وأوضحت الأوقاف، أنه تقرر إعادة فتح مسجد الإمام الشافعي، الواقع بمعسكر جباليا بمحافظة الشمال، وكذلك ثمانية مساجد في محافظة خانيونس، وهي: الشيخ حمد، والشهداء بمدينة حمد، وعلي بن أبي طالب، والرنتيسي بمنطقة معن، وبلال والأمين بمنطقة المصاطفة، والنصر بمنطقة المقابر، والنور منطقة البحر، وذلك بعد انتهاء مدة إغلاقها.



وأضافت الأوقاف: "كما تقرر إغلاق ثلاثة مساجد في رفح الغربية وهي: أبو ذر الغفاري، وأبو عبيدة، وحذيفة مدة 48 ساعة".

رام الله - دنيا الوطن