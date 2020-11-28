إعلام إسرائيلي: توقعات بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة.. والسلطة تُعلق

وتابع: "يأتي القرار بعد اجتماعين تنسيقيين مع الفلسطينيين، حيث تم إبلاغهم بالاقتطاع المتوقع".



في السياق، علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، على أنباء من إسرائيل، بشأن توقعات بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة.



وقال: لا نريد أن نستبق الأمور، غداً اجتماع للحكومة الإسرائيلية، وسيكون هناك قرار.



وتابع مجدلاني: "لكن إذا حدث ذلك بالفعل، فيعني ذلك عودة لنقطة الصفر".

رام الله - دنيا الوطنقال صحفي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه من المتوقع، أن يوافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت) خلال اجتماعه غداً ​​على خصم أكثر من 600 مليون شيكل من أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.وأوضح ارئيل كهانا، المراسل السياسي لصحيفة (يسرائيل هيوم)، عبر (تويتر): أن خصم هذه الأموال، يأتي مقابل رواتب دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم، في عام 2019.