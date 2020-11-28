مجدلاني ينفي إدلاءه بتصريحات بشأن موظفي غزة



وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن هذه التصريحات مغلوطة، ولم أدل بأي شيء عن هذا الموضوع.



من جهة أخرى، علق مجدلاني على أنباء من إسرائيل، بشأن توقعات بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة.





وقال: لا نريد أن نستبق الأمور، غداً اجتماع للحكومة الإسرائيلية، وسيكون هناك قرار.









من المقرر، أن يجتمع غداً الأحد، المجلس الوزاري الإسرائيلي، المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه "على خلفية التوترات مع إيران بعد اغتيال فخري زادة، يجتمع (كابينت) ​​مساء غدٍ لمناقشة تم ترتيبها مسبقاً، كان من المفترض أن تتناول تحويل أموال الضرائب للسلطة وقضايا الساعة، وليس القضية الإيرانية". وتابع مجدلاني: "لكن إذا حدث ذلك بالفعل، فيعني ذلك عودة لنقطة الصفر".

خاص - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، التصريحات المنسوبة إليه، بشأن أموال المقاصة، وموظفي السلطة الفلسطينية في غزة.وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت تصريحات عن مجدلاني، مفادها بأن موظفي السلطة بالمحافظات الشمالية، سيشعرون بتحسن كبير بعد استلام أموال المقاصة، "لكن موظفي المحافظات الجنوبية لن يشعروا بتحسينات ملحوظة، خلال الفترة القريبة المقبلة، لأن أزمتهم مرتبطة بالانقسام وتبعاته، وليس بأزمة أموال المقاصة.