شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تنقل الأسير عايد خليل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

سلطات الاحتلال تنقل الأسير عايد خليل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير عايد خليل (54 عاماً) من بلدة قفين قضاء مدينة طولكرم، إلى المستشفى، بعد تدهور وضعه
الصحي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال، نقل الأسير خليل إلى مستشفى (سوروكا) في النقب المحتل، حيث يعاني من انسداد في
الشرايين.

ومن المقرر، إجراء عملية جراحية له الأسبوع المقبل، لكن بسبب ارتفاع ضغط الدم والسكر، قد تتأخر عمليته، ووضعه الصحي يسوء بشكل مستمر.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت عايد خليل في منتصف حزيران/ يونيو من عام 2014 مع العشرات من محرري صفقة (وفاء
الأحرار).

ويقضي خليل حكماً بالسجن المؤبد بعد اعتقاله عام 1989 قبل أن يتحرر في الصفقة عام 2011.

وتشير أحدث التقارير الى أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ 418 أسيراً.

وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، فإن 2676 أسيراً صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي إجمالي
الأسرى.

ومن بين هؤلاء الأسرى المحكومين، يوجد نحو 58 طفلاً، بينهم 54 تتراوح أعمارهم ما بين 16- 18 عاماً، و4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14- 16 عاماً.

كما يقضي 1496 أسيرا أحكاماً بالسجن الفعلي لسنوات، تزيد عن 10 سنوات، من بينهم 174 أسيراً يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10- 15سنة، وأن 285 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15- 20 سنة.

ويقبع في سجون الاحتلال 494 أسيراً، يقضون أحكاماً بالسجن تزيد عن 20 سنة، وتقل عن المؤبد، و543 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة، أو لعدة مرات.

وبلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير، ويعد الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال سياسة ممنهجة، تمارس بشكل واسع النطاق، وأدت إلى استشهاد 67 أسيراً حتى عام 2019م.

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