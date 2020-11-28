"الخارجية": 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم





وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات، إلى 7535، و310 حالات وفاة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، ونيويورك، وجاكسينفل، ليرتفع عدد الإصابات الى 4648 إصابة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم 11 على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.



وأفادت سفارتنا لدى الجمهورية التركية، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 42 إصابة، فيما سجلت ست حالات وفاة سابقة.



وأوضح فريق العمل المختص في الوزارة باستئناف التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، حيث تم هذا اليوم فتح منصة التسجيل إلى كل من دبي، والقاهرة، واسطنبول، ونيويورك، وشيكاغو، والرياض، وذلك وفقا لآلية العمل السابقة التي تقوم على التنسيق والجهد المشترك بين وزارة الخارجية ونظيرتها في المملكة الأردنية.



وأهاب الفريق بجميع المواطنين الراغبين بالسفر، المباشرة بالتسجيل على المنصة في الفترة المحددة لذلك، حيث يتعذر على الفريق التعاطي مع الحالات الفردية بعد إغلاق المنصة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية، حول العالم.