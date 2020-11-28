وزير الخارجية العراقي يوجه دعوة للرجوب لزيارة بغداد
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، دعوة، لأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب لزيارة العراق، فيما أعلن الأخير قبولها.
وجه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، دعوة، لأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب لزيارة العراق، فيما أعلن الأخير قبولها.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، جرى بين الجانبين، حث جرى بحث مُستجدّات الأوضاع الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية، وأبرز التطورات في المنطقة.
وأطلع الرجوب الوزير العراقي على آخر تطورات القضية الفلسطينية.
وأطلع الرجوب الوزير العراقي على آخر تطورات القضية الفلسطينية.
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