وزير الخارجية العراقي يوجه دعوة للرجوب لزيارة بغداد

وجه وزير الخارجية العراقي،

دعوة، لأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب لزيارة العراق، فيما أعلن الأخير قبولها.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، جرى بين الجانبين، حث جرى بحث مُستجدّات الأوضاع الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية، وأبرز التطورات في المنطقة.



وأطلع الرجوب الوزير العراقي على آخر تطورات القضية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنفؤاد حسين، اليوم السبت،