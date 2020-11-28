بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مديرية التربية والتعليم بسبب (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم السبت، إغلاق مديرية التربية والتعليم في المحافظة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد، بأنه تقرر إغلاق مديرية التربية والتعليم في بيت لحم من يوم غد وحتى مساء الثلاثاء، نظراً لظهور إصابات ومخالطين، لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.