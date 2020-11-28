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شؤون فلسطينية

"النضال" تدين قيام حماس بحظر دخول منتجات ألبان الضفة لقطاع غزة

"النضال" تدين قيام حماس بحظر دخول منتجات ألبان الضفة لقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، "قيام حركة حماس بحظر دخول منتجات شركات وطنية في الضفة لغزة بحجة حماية المنتج المحلي".

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا الإجراء "تمييز واضح بين المنتجات الوطنية في شطري الوطني، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام السياسي والجنوح نحو الانفصال الجغرافي في خطوة غير مسؤلة وغير وطنية ولا تخدم سوى مخطط فصل غزة عن الوطن".

واستهجنت الجبهة "قيام حماس بمنع دخول منتجات ألبان لشركات وطنية في الضفة في الوقت الذي تفتح أسواق قطاع غزة لمنتجات وبضائع الاحتلال"، وفق ما جاء في البيان.

وقالت الجبهة: إن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسيا واقتصادياً وبناء على ذلك فان جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين يجب أن تعامل معاملة واحدة ولا يجوز التمييز بين المنتجات الوطنية في كل من الضفة وغزة.

وطالبت الجبهة حركة حماس بالعودة عن قرارها الذي يؤسس للانفصال في وقت شعبنا أحوج ما يكون لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة واللحمة لشطري الوطن.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت في وقت سابق، معلومات حول منع حركة حماس، إدخال الألبان والمنتجات الوطنية من المحافظات الشمالية الى قطاع غزة، وهذا ما نفته وزارة الاقتصاد بغزة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً، حول منع حركة حماس، إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية الى الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيانها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ان فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسياً واقتصادياً، وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، و تحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في أخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطينية، منتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل".

وأضافت: "وفقاً لذلك فإننا نأمل من الأخوة في حماس التراجع عن قرارها الخاطئ بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية".

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، ما يتم تداوله من معلومات حول عدم استيراد الألبان ومنع دخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أنها لم تصدر منعاً بهذا الخصوص، وأن أي منع يصدر بقرار من وكيل الوزارة.

وأشارت إلى أن هناك اجتماع مع بعض أصحاب مصانع وموردي الألبان في قطاع غزة طالبوا خلاله بالحد من منتجات الألبان المستوردة.

وأكدت الوزارة، أنها وعدت بدراسة دخول الالبان إلى قطاع غزة، نافية في الوقت ذاته اتخاذها أي قرار بمنع الاستيراد.

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