"النضال" تدين قيام حماس بحظر دخول منتجات ألبان الضفة لقطاع غزة



واستهجنت الجبهة "قيام حماس بمنع دخول منتجات ألبان لشركات وطنية في الضفة في الوقت الذي تفتح أسواق قطاع غزة لمنتجات وبضائع الاحتلال"، وفق ما جاء في البيان.



وقالت الجبهة: إن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسيا واقتصادياً وبناء على ذلك فان جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين يجب أن تعامل معاملة واحدة ولا يجوز التمييز بين المنتجات الوطنية في كل من الضفة وغزة.



وطالبت الجبهة حركة حماس بالعودة عن قرارها الذي يؤسس للانفصال في وقت شعبنا أحوج ما يكون لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة واللحمة لشطري الوطن.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا الإجراء "تمييز واضح بين المنتجات الوطنية في شطري الوطني، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام السياسي والجنوح نحو الانفصال الجغرافي في خطوة غير مسؤلة وغير وطنية ولا تخدم سوى مخطط فصل غزة عن الوطن".