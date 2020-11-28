عشراوي تنعى حكم بلعاوي



وأشارت عشراوي في برقية التعزية إلى دوره الطليعي ومساهماته المهمة في الدفاع عن حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، حيث تقلد العديد من المناصب منها: ممثل لمنظمة التحرير في تونس، وسكرتير لمجلس الأمن القومي الفلسطيني، وعضو في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم، ووزير للداخلية.







رام الله - دنيا الوطننعت عضو اللجنة التنفيذية، د. حنان عشراوي، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي عضو اللجنة المركزية الأسبق لحركة (فتح) الدبلوماسي والسياسي، حكم بلعاوي، وتقدمت من شعبنا وأسرته وذويه وآل بلعاوي عموماً بخالص مشاعر العزاء والمواساة القلبية الصادقة.