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شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: التضامن العالمي مع شعبنا يشكل حافزاً لتقرير مصيره

العربية الفلسطينية: التضامن العالمي مع شعبنا يشكل حافزاً لتقرير مصيره
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة العربية الفلسطينية، صباح اليوم، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يشكل حافزاً للمنظومة الدولية لمواصلة دورها بدعم شعبنا في قرير مصيره، مضيفة: "وهذا يعني أن العالم بأسره يدعم حقوق شعبنا المشروعة، والتي كفلتها الشرعية الدولية".

وقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة: "المجتمع الدولي عام 1977 بأن يكون يوم 29 نوفمبر يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا يؤكد أن العالم برمته يؤمن بحقوق شعبنا، و يدعمه لتقرير مصيره، و تحقيق حلم دولته المستقلة، و يعزز مواصلة دعم المجتمع الدولي لشعبنا".

و أوضح، أن العالم يؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ملمحاً إلى أنه يدرك أن السلام يبدأ من فلسطين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ما زال يدفع ثمناً غالياً من أرضه، وممتلكاته، ومستقبل أبنائه"، مستنكراً سرعة وتيرة الزحف الاستيطاني.

و دعا عاشور المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا الفلسطيني، مؤكداُ أننا لا نريد أن يكون يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا مجرد إلقاء الكلمات، والخطابات الرنانة فقط لدغدغة العواطف"، مطالباً بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة لالتقاط مواقف العالم في دعم قضيتنا الفلسطينية المركزية.

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