د. عياش ينعى حكم بلعاوي



وتابع : "بلعاوي رحمة الله عليه خدم فلسطين وقضيتها العادلة بلا كلل او ملل خلال مسيرته الطويلة إلى جانب القائد الراحل ابو عمار والرئيس ابو مازن، في حركة فتح كعضو لجنة مركزية وأمين سر، وفي منظمة التحرير كممثل لفلسطين في عدة دول ومنظمات ومسؤول عن أجهزة الامن وفي السلطة الوطنية كوزير داخلية ونائب في المجلس التشريعي وغيرها".



وتقدم عياش بخالص العزاء والمواساة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ولأسرته الكريمة وعائلته ال البلعاوي وأصدقائه ومحبيه، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الأخ العزيز القائد الوطني الكبير "ابو مروان " بواسع رحمته وغفرانه ووأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهمنا وذويه جميل الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطننعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش القائد الوطني الكبير المغفور له باّذن الله حكم بلعاوي " ابو مروان "عضو اللجنة المركزية للحركة فتح السابق أحد القادة الكبار الذين رافقوا الزعيم ياسر عرفات الذي انتقل إلى رحمته تعالى ظهر اليوم السبت بعد حياة حافلة بالكفاح والنضال والعطاء والتضحية من أجل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.وأكد عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ان شعبنا الفلسطيني وحركتنا الرائدة وثورتنا فقدت قائدا وطنيا كبيرا وشجاعا حمل القضية الفلسطينية في قلبه ووجدانه وخاض العديد من المعارك وتنقل ببين المثير من الدول مدافعا قويا عن حركته وثورته في كل الساحات والميادين.وأثنى على مناقب المناضل الوطني الكبير، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا والنضال من اجل الحرية والاستقلال وأن فلسطين قد خسرت مناضلا أمضى حياته في الدفاع عن قضية شعبه ووطنه.