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نابلس: القبض على مشتبه به بتزوير مخالفة والتشهير بالشرطة عبر الإعلام

نابلس: القبض على مشتبه به بتزوير مخالفة والتشهير بالشرطة عبر الإعلام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت شرطة محافظة نابلس اليوم على شخص مشتبه به بتزوير مخالفة والتشهير بمؤسسة الشرطة عبر الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن الشرطة حررت مخالفة بحق أحد مخالفي الحالة الوبائية وقرارات الحكومة بالإغلاق بقيمة 100 شيقل فقام بتزويرها وتحويلها لـ 1000 شيكل ونشرها عبر وسائل الإعلام، مما تسبب بالتشهير بمؤسسة الشرطة وبث الإشاعات وخلق حالة من الإرباك بين المواطنين.

وأضافت الشرطة: أنها قامت بالقبض عليه والتحفظ عليه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

وأكدت الشرطة انها ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق القانون وتنفيذه وان القضاء هو الفيصل بين المواطنين والمؤسسات.

وناشدت كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقه في نقل المعلومات.

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