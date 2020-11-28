محافظ قلقيلية: بدء استقبال مصابي (كورونا) في مستشفى عزون غداً الأحد





وتابع: أنه على ضوء هذا العمل، نقدم شكرنا لرئيس الوزراء د.محمد اشتية ومجلس الوزراء، كما نشكر وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة وكافة الطواقم الطبية في الوزارة على ما قدموه من جهد ومساعدة في تجهيز المشفى.





وأكد رواجبة أن المشفى يبدأ باستقبال المرضى يوم غدٍ الأحد 29/11/2020 بشكل جزئي على أن يكون خلال هذا الأسبوع استقبالهم بشكل كامل، وطبيعي حسب قدرة المشفى.



وأضاف: أنه تم رفد المشفى بكافة الطواقم الطبية والفنية وإمداده بكل ما يلزم من معدات وأجهزة طبية.





وقال محافظ قلقيلية: إنه بتضافر جهود العديد من المؤسسات والأفراد تم تذليل كافة العقبات والمعيقات التي واجهت تجهيز المشفى بوضعه الحالي.



وأضاف: "نشكر كل من ساهم وساعد وقدم لهذا المشفى من مؤسسات وفعاليات وأفراد ولجان الرعاية الصحية في محافظتنا الحبيبة".



وتابع: "نؤكد على حرصنا الدائم على سلامة أبناء شعبنا وتقديم أفضل خدمة لهم خاصة في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة".



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أنه تم بحمد الله تجهيز المشفى بكل ما يلزم من طواقم ومعدات.